رئيس مدينة القناطر: استفتاء شعبي لتقييم أداء رؤساء القرى

قالت رحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية إنه لا مكان لأي متقاعس من المسؤولين داخل دولاب العمل في هذه المرحلة التي تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد في خدمة المواطنين مضيفة: "لا نملك رفاهية الوقت وهراقب رؤساء القرى بكل الطرق".



وأعلنت المزين إجراء استفتاء شعبي كل فترة لمواطني القرى للاستفسار عن أداء رئيس كل قطاع وذلك لمعرفة السلبيات وتطابق ما جرى إنجازه بالتقارير الشهرية التي يقدمها المسؤولون لها مشيرة إلى أنها اجتمعت مع رؤساء القرى بمركز القناطر ووجهت إنذارا شديد اللهجة لكل من يثبت تقصيره مؤكدة أنها ستحاسب كل مسؤول مقصر.



وأضافت أنه يجرى الاستعداد حاليا لعقد اجتماع لجميع الأحزاب السياسية والجمعيات الخيرية والمجتمع المدني لإطلاق أكبر مبادرة لخدمة المواطنين أسبوعيا في إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لخدمة المواطنين.



وأوضحت أن المبادرة ستكون بالتعاون مع المجتمع المدني وستبدأ بالنظافة مضيفة أنه بناء على طلب الأهالي سيعدل موعد اللقاء الجماهيري ليكن مرتين في الشهر.