ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس مدينة القناطر: استفتاء شعبي لتقييم أداء رؤساء القرى

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:50 م
رحاب المزين رئيس
رحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية
إبراهيم الهوارى
قالت رحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية إنه لا مكان لأي متقاعس من المسؤولين داخل دولاب العمل في هذه المرحلة التي تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد في خدمة المواطنين مضيفة: "لا نملك رفاهية الوقت وهراقب رؤساء القرى بكل الطرق".

وأعلنت المزين إجراء استفتاء شعبي كل فترة لمواطني القرى للاستفسار عن أداء رئيس كل قطاع وذلك لمعرفة السلبيات وتطابق ما جرى إنجازه بالتقارير الشهرية التي يقدمها المسؤولون لها مشيرة إلى أنها اجتمعت مع رؤساء القرى بمركز القناطر ووجهت إنذارا شديد اللهجة لكل من يثبت تقصيره مؤكدة أنها ستحاسب كل مسؤول مقصر.

وأضافت أنه يجرى الاستعداد حاليا لعقد اجتماع لجميع الأحزاب السياسية والجمعيات الخيرية والمجتمع المدني لإطلاق أكبر مبادرة لخدمة المواطنين أسبوعيا في إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لخدمة المواطنين.

وأوضحت أن المبادرة ستكون بالتعاون مع المجتمع المدني وستبدأ بالنظافة مضيفة أنه بناء على طلب الأهالي سيعدل موعد اللقاء الجماهيري ليكن مرتين في الشهر.

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. الواى فاى والإنترنت بسرعة الصاروخ.. إطلاق قمر صناعى مصري جديد 2020

آيتن عامر لشقيقتها وفاء: حسبي الله ونعم الوكيل.. فيديو

وفاة والد نجم الأهلى السابق والعزاء فى التجمع

بعد العثور على الصندوق الأسود.. إثيوبيا: لا نستبعد شيئا حول الحادث

مصرع مصريين اثنين في حادث مروع بالكويت

طرق تساعدك على النوم بشكل أفضل.. أبرزها تناول الجبن

القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيا وتفجير 204 عبوات ناسفة بشمال سيناء .. صور

الأهلي: لن نلعب القمة حال تأجيل لقاء الزمالك مع المقاولون عن 20 مارس

شعب مالوش كتالوج.. أبرزهم التوت والخل..حيل يلجأ إليها الموظفون لإبطال مفعول تحليل المخدرات

شاهد.. مسؤول أمريكي يكشف كيف سرقت قطر حق تنظيم المونديال

علي المصيلحي يزف بشرى سارة للمواطنين حول الأرز التمويني

محمد صلاح يوضح حقيقة انتقاله لريال مدريد ويوفينتوس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

صينية تحوّل نفسها بـالمكياج لـ21 نجما ونجمة عالمية.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. شوربة مشروم بالكريمة وملوخية.. والحلو: سلطة فاكهة

بري لارسون توزع الفيشار على مشاهدي فيلم Captain marvel في السينمات.. صور

بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

فيديو

مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو
السفير الياباني بالقاهرة: زرت مصر 6 مرات قبل العمل بها .. فيديو
أول رد من الزعيم عادل إمام على شائعة مرضه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟