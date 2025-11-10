اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب..محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الإقتراع .. صور

فى ختام اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب ، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة إغلاق صناديق الإقتراع بكافة اللجان الإنتخابية البالغ عددها 190 لجنة داخل 189 مركز إنتخابى و 4 دوائر إنتخابية تستقبل مليون و 122 ألف ، و 806 ناخب وناخبة.

أكد المحافظ بأنه تم إتاحة الفرصة الكاملة أمام الناخبين فى بعض اللجان التى شهدت إقبال متزايد خلال الفترة المسائية للإدلاء بأصواتهم بعد مواعيد الغلق الرسمية فى التاسعة مساءاً.

مجلس النواب

وخلال تواصله مع رؤساء المراكز والمدن عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتأكد من إغلاق صناديق الإقتراع ، فى حضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة.

أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى التأكد الكامل من تأمين الصناديق والإغلاق التام لها بواسطة الأجهزة المختصة ، ليتم تسليمها غداً للقضاة والمستشارين داخل مقار اللجان الإنتخابية ، وقد تم التواصل بالتوازى مع مركز عمليات مجلس الوزراء ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية للتأكيد على غلق اللجان وسط أجواء مستقرة وجيدة بتكاتف وتلاحم من كافة قوى المجتمع الأسوانى والأجهزة التنفيذية المعنية .

وناشد المواطنين بأهمية الإقبال والتوافد للإدلاء بأصواتهم فى هذا الحق الدستورى بإعتبار ذلك واجب وطنى ، وهو الذى سيتواكب معه تسخير كافة الإمكانيات من الجهاز التنفيذى ، وتقديم كامل الدعم اللوجستى والإدارى لإنجاح هذا العرس الديمقراطى ، وخروجه بالشكل الذى يليق بهذه المحافظة العريقة .