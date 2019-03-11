أحمد فهمي يصور سيد الشحات في أكتوبر

يواصل الفنان أحمد فهمي تصوير دوره ضمن أحداث مسلسله الرمضاني المقبل الواد سيد الشحات داخل أحد الأندية الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.



مسلسل "الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ومن اخراج أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويشارك في بطولته بجانب أحمد فهمى كل من خطيبته هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن .



العمل من المقرر أن يظهر من خلاله اضافة عدد من الفنانين كضيوف شرف على الحلقات ابرزهم أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت ،علي ان يتم عرضه خلال موسم شهر رمضان المقبل.