رئيس مصر الثورة يستقبل سفير كازاخستان بالقاهرة.. صور

استقبل الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، وعدد من قيادات الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للحزب، مساء اليوم الاثنين، السفير أرمان إيساجالييف، سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، بمقر الحزب، وتم عقد ندوة بعنوان "كازاخستان والعلاقات المصرية الكازاخية وآفاق التعاون بين الدولتين".



وجرى خلال اللقاء، تبادل الرؤى بشأن مجمل المستجدات السياسية الإقليمية والدولية في المرحلة الراهنة.



وقال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، إن برنامج الزيارة شمل لقاءً مفتوحا مع قيادات الحزب وشباب الحزب وبعض الضيوف من الإعلاميين، وتمت مناقشة سبل دعم العلاقات بين البلدين.



وأضاف رئيس "مصر الثورة"، أنه تم الاتفاق مع السفير الكازاخستاني على تكثيف الوفود السياحية الكازاخية القادمة لمصر خلال الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة التبادل الثقافي بين الدولتين، وتمت دعوة الحزب من قبل السفير لحضور احتفالات دولة كازاخستان بمختلف الدول.



وفي نهاية اللقاء قام الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، بتكريم السفير الكازاخستاني؛ لجهوده المتميزة في دعم وتطوير العلاقات المصرية الكازاخية.



جدير بالذكر أن تلك الزيارة تعد الأولى للسفير الكازاخستاني لحزب من الأحزاب المصرية، وذلك منذ تكليفه بمهام السفير داخل جمهورية مصر العربية.



جاء ذلك بحضور الدكتور حسام درويش عضو المجلس الرئاسي للحزب، واللواء محمود منصور عضو المجلس الرئاسي، وإيهاب يونس نائب رئيس الحزب، ورضوى العوضي مساعد رئيس الحزب، وعبدالفتاح نصار عضو الهيئة العليا للحزب، وكيرلس موريس رئيس لجنة التدريب والتنمية، وسارة لعمارتي رئيس لجنة العلاقات الخارجية، ومينا أسد أمين لجنة الآثار، ومحمد هنداوى أمين لجنة الشباب، وشباب اللجنة الثقافية.