مياه القناة : فض التشابكات مع الجهات الخارجيه والتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة

أكد اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، علي انهاء وفض التشابكات مع الجهات الخارجيه والتعامل الفوري مع شكاوي الوارده بقطاعات محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وقال اللواء احمد رمضان، أنه أصدر تعليماته بفض التشابكات مع الجهات الخارجيه، وعلي الفور تم عقد اجتماع بمقر محطة المعالجة بعتاقة، وذلك لفحص شكوي شركة النصر للاسمده والصناعات الكيماوية بقطاع السويس بحضوركلاً من ممثلي عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي مهندسة ليلي مصطفي مساعد رئيس مجلس الادارة للصرف الصحي ، والدكتور محمد عبدالحميد رئيس قطاع المعامل والجوده ، والمهندس شاكر الكيلاني مدير عام المكتب الفني للسيد رئيس مجلس الإدارة، والمهندس مصطفي محمود مدير محطة المعالجة الرئيسية بعتاقة، والدكتور محمد محسن مدير معامل الصرف الصحي بالسويس ، وعادل عبدالمنعم مدير عام الشئون التجارية، كما مثل شركة النصر للاسمدة مهندس سامي عبدالعليم رئيس قطاع المرافق، والمهندس عصام جمال بحر رئيس قطاع الجودة والبيئة، والدكتور مصطفي عبدالمحسن مدير ادارة االمعامل.

واضاف اللواء أحمد رمضان، انه تم الاتفاق علي اخذ عينة من المياه المنتجة من المحطة وتحليلها، وتبين انها مطابقة وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة، وتم حث شركة السماد نحو سداد قيمة المديونية المستحقة عليه لشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، مضيفا الالتزام بتحقيق أعلى معايير الجودة البيئية والصحية، والإدارة الفعالة والآمنة للحمأة الناتجة عن عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

وأشار اللواء احمد رمضان، إن الإدارة السليمة للحمأة ليست مجرد إجراء بيئي، بل هي جزء لا يتجزأ من تحقيق التنمية المستدام، لان الحمأة موردًا يمكن الاستفادة منها بعد معالجته بالشكل الصحيح، وذلك بدلاً من أن تكون عبئًا بيئيا، وذلك يتطلب تطبيق أحدث التقنيات في التخلص الآمن منها أو إعادة استخدامها بطرق مبتكرة وصديقة للبيئة، لافتا علي الالتزام بالتشريعات والقوانيين المعنية وإيمانا بدورها تجاه المحافظه على البيئة وللتأكيد على عدم تسرب اى مخالفات للمناطق المجاورة حفاظا على سلامة المواطنين.



وأوضح اللواء احمد رمضان، حصول محطة معالجة الصرف الصحى عتاقة بمحافظة السويس، قبل عامين على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M، والتي تم منحها بعد مراجعة شاملة ودقيقة لجميع المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.