شاهد.. أول ما طلبه كامل الوزير من المواطنين

ناشد كامل الوزير، وزير النقل الجديد، في أولى تصريحاته بعد توليه منصب وزير النقل خلفًا للدكتور هشام عرفات عقب تقديم استقالته بعد حادث قطار محطة مصر، المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة السكة الحديد والالتزام بقواعدها.



وأضاف "الوزير" خلال لقاء بث عبر برنامج "مساء دى إم سى" المذاع عبر فضائية "دى إم سى": "محتاجين المواطن يساعدنا في القطارات ويعمل على نظافتها وتنظيم أسلوب قطع التذاكر، والالتزام بسلوكيات ركوب القطار"، مؤكدًا أن الشعب المصري يتمتع بقدر كبير من الوعي والاستجابة للتوجيهات والإرشادات، متابعًا: "لازم يكون في حد يوجه وحد ينفذ وحد يتابع التنفيذ".