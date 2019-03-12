فقدان 12 شخصا في غرق قارب شرقي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين فقدان 12 شخصا غرقا إثر اصطدام قارب كانوا على متنه بسفينة وغرقه صباح اليوم /الثلاثاء/ قبالة سواحل المقاطعة.



وذكرت السلطات المحلية –في بيان اليوم- أن 14 شخصا كانوا على متن القارب، وسقطوا في المياه بعد الحادث، فيما تم إنقاذ اثنين منهم فقط.

ولاتزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة ، فيما قررت السلطات فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.