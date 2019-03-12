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أخبار العالم

فقدان 12 شخصا في غرق قارب شرقي الصين

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:27 ص
غرق مركب
غرق مركب
أ ش أ
أعلنت سلطات مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين فقدان 12 شخصا غرقا إثر اصطدام قارب كانوا على متنه بسفينة وغرقه صباح اليوم /الثلاثاء/ قبالة سواحل المقاطعة.

وذكرت السلطات المحلية –في بيان اليوم- أن 14 شخصا كانوا على متن القارب، وسقطوا في المياه بعد الحادث، فيما تم إنقاذ اثنين منهم فقط.
ولاتزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة ، فيما قررت السلطات فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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