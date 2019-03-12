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بين الناس

سكان فيصل يشكون التلاعب فى الأجرة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:04 م
صدى البلد
احمد قطب
بعث القارئ كريم البحيري  رسالة عبر خدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، يشكو فيها من تقطيع سائق السرفيس للمسافات.

واشتكى "البحيري" من تقسيم سائقى الميكروباص شارع فيصل الطريق أكثر من مرة، حيث يتم تحميل فيصل دقي بدلا من فيصل تحرير، ثم يتم تحميل دقي تحرير، وذلك يحمل الركاب عبء دفع الأجرة عدة مرات، علما بأن خط سير السرفيس يكون بداية من شارع فيصل حتى التحرير.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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