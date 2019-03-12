سكان فيصل يشكون التلاعب فى الأجرة

بعث القارئ كريم البحيري رسالة عبر خدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، يشكو فيها من تقطيع سائق السرفيس للمسافات.



واشتكى "البحيري" من تقسيم سائقى الميكروباص شارع فيصل الطريق أكثر من مرة، حيث يتم تحميل فيصل دقي بدلا من فيصل تحرير، ثم يتم تحميل دقي تحرير، وذلك يحمل الركاب عبء دفع الأجرة عدة مرات، علما بأن خط سير السرفيس يكون بداية من شارع فيصل حتى التحرير.



وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة.



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