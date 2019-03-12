أهالي روض الفرج يشكون انتشار الكلاب الضالة

بعث القارئ أيمن جرجس المقيم بشارع الإمام أبوطالب بروض الفرج بمحافظة القاهرة، رسالة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، يشكو انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.





وتابع جرجس شكواه قائلا: "نحن سكان روض الفرج نعانى من انتشار أعداد كبيرة من الكلاب الضالة الأمر الذى يصيبنا بالفزع والخوف خاصة الأطفال ويمنعهم فى أوقات كثيرة من النزول من المنازل".





وأضاف أيمن جرجس أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للمسؤولين ولكن بلا فائدة، مطالبا المسئولين بضرورة حل المشكلة رأفة بحال الأهالى والأطفال والحفاظ عليهم من العقر.



