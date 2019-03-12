ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالي روض الفرج يشكون انتشار الكلاب الضالة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:01 م
صدى البلد
احمد قطب
بعث القارئ أيمن جرجس المقيم بشارع الإمام أبوطالب بروض الفرج بمحافظة القاهرة، رسالة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، يشكو انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.

وتابع جرجس شكواه قائلا: "نحن سكان روض الفرج نعانى من انتشار أعداد كبيرة من الكلاب الضالة الأمر الذى يصيبنا بالفزع والخوف خاصة الأطفال ويمنعهم فى أوقات كثيرة من النزول من المنازل".

وأضاف أيمن جرجس أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للمسؤولين ولكن بلا فائدة، مطالبا المسئولين بضرورة حل المشكلة رأفة بحال الأهالى والأطفال والحفاظ عليهم من العقر.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ترشيحاتنا

الأهلي يضم وجهين جديدين لتدريبات فريق الكرة

تقنية جديدة من آبل تمنع الشرطة من تتبع هواتفها

أغانيها أغضبت الصهاينة.. عندما أصدرت إسرائيل حكم الإعدام على أم كلثوم!

كيم كاردشيان تستأجر منزلا لـ سجين.. تفاصيل

شاهد.. وزير النقل يتفقد محطة مصر ويتجول داخل القطارات

ضبط مركب صيد محملة بـ 6.5 طن حشيش بالمياه الإقليمية .. صور

محمد صلاح: مستعد للتخلي عن حلمي مقابل هذا الأمر

جروبات أولياء الأمور تصدر بيانا موحدا للمطالبة بمنع الاحتفال بعيد الأم في المدارس

أجيري يضع لجنة المسابقات فى ورطة

كامل الوزير يبدأ مهام عمله باجتماع مغلق مع قيادات السكة الحديد.. صور

البرلمان يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. نهائيا

فوائد غير متوقعة للقيلولة.. واحذرى ألا تزيد عن 30 دقيقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43" بالجيش الثانى.. صور

فيديو

محمد أشتية: تشكيل الحكومة الفلسطينية مفتوح لكل الفصائل..فيديو
الصحة النفسية: لدينا 19 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان بأنحاء الجمهورية..فيديو
عمر الجلا يكشف عن استعداده للسفر بالدراجة حول العالم.. فيديو
فيديوجراف| البريطانيون أول من التقط سيلفى فى التاريخ
رئيس جامعة سوهاج: الإعلام له دور في تنمية الصعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟