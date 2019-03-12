حملة نظافة مكبرة بمركز البياضية في الأقصر.. صور

أعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية شمال الأقصر، أنه في إطار الحملات المستدامة لأعمال النظافة بنطاق مركز ومدينة البياضية تم تنفيذ حملة نظافة وتجميل مكبرة للمنطقة المتاخمة لمدرسة الثانوية التجارية بالبياضية.



وأوضح صحصاح، أنه تم خلال الحملة إزالة العديد من التراكمات الصلبة وغير الصلبة بالإضافة إلى تقليم وتهذيب أفرع الأشجار وتحديدا بالمنطقة المحيطة بسياج المدرسة الثانوية التجارية بالبياضية.



وأضاف أن تلك المخلفات قدرت بتسعة أطنان، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من تلك الأعمال تم إلقاء التربة الزلطية بأرصفة تلك المنطقة وذلك حفاظا عليها من نمو النباتات العشوائية.