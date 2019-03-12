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محافظات

حملة نظافة مكبرة بمركز البياضية في الأقصر.. صور

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:35 م
حملة نظافة مكبرة
حملة نظافة مكبرة بالاقصر
شمس يونس
أعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية شمال الأقصر، أنه في إطار الحملات المستدامة لأعمال النظافة بنطاق مركز ومدينة البياضية تم تنفيذ حملة نظافة وتجميل مكبرة للمنطقة المتاخمة لمدرسة الثانوية التجارية بالبياضية.

وأوضح صحصاح، أنه تم خلال الحملة إزالة العديد من التراكمات الصلبة وغير الصلبة بالإضافة إلى تقليم وتهذيب أفرع الأشجار وتحديدا بالمنطقة المحيطة بسياج المدرسة الثانوية التجارية بالبياضية.

وأضاف أن تلك المخلفات قدرت بتسعة أطنان، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من تلك الأعمال تم إلقاء التربة الزلطية بأرصفة تلك المنطقة وذلك حفاظا عليها من نمو النباتات العشوائية.
حملة نظافة مكبرة بمركز البياضية في الأقصر.. صور
حملة نظافة مكبرة بمركز البياضية في الأقصر.. صور
حملة نظافة مكبرة بمركز البياضية في الأقصر.. صور
حملة نظافة مكبرة بمركز البياضية في الأقصر.. صور

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