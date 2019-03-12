أمينة خليل تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير

تألقت النجمة أمينة خليل في جلسة تصوير جديدة، أطلت فيها باللون الأسود.



ونشرت "أمينة" على حسابها الخاص بموقع الصور أنستجرام، صورتها الجديدة، والتي جاءت بعدسة المصورة يسرا فوزي.



واختارت أمينة خليل اللون الأسود لإطلالتها، حيث ارتدت البنطال الجلد الذي تصدر صيحات الموضة خلال هذا العام، كما اختارت مكياجا بسيطا بلمسات سها خوري.



