ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

وفاة الكاتب الصحفي والقيادي بحزب التجمع نبيل زكي

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:23 م
الكاتب الصحفى الراحل
الكاتب الصحفى الراحل نبيل زكى
معتز الخصوصى
أعلن محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، وفاة الكاتب الصحفى الكبير نبيل زكي المتحدث الرسمى لحزب التجمع صباح اليوم بمنزله فى روكسى عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض وهو أحد أبرز قيادات الحركة اليسارية وحزب التجمع.

وأكد "فرج"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الراحل نبيل زكى كان يشعر بالتعب منذ شهر، حيث كان يجرى فحوصات طبية، إلا أنه على الرغم من ذلك كان يحضر إلى حزب التجمع لممارسة مهام عمله، كما أنه كان يذهب إلى عمله فى المجلس الأعلى للصحافة.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع أنه جارٍ تحديد مواعيد جنازة الكاتب الراحل وموعد العزاء خلال ساعات، بعد التواصل مع أسرة الكاتب الراحل والقيادى البارز بحزب التجمع.

يذكر أن الراحل نبيل زكى شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأخبار سابقا وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الأهلي قبل وفاته ورئيس لجنة المواطنة بالمجلس الأعلى للصحافة.

موضوعات متعلقة

شاهد..50 صورة من جنازة "قطب اليسار" رفعت السعيد

وزير الكهرباء وفؤاد بدراوى في عزاء رفعت السعيد

150 صورة من عزاء الراحل الدكتور رفعت السعيد

أبرز الحضور في عزاء الراحل الدكتور رفعت السعيد .. فيديو

تشييع جنازة الكاتب الصحفي "صلاح عيسى" من مسجد الحصري.. غدًا

وزير الثقافة يصل مسجد الحصري بأكتوبر لحضور جنازة صلاح عيسي

ترشيحاتنا

تقارير: زيدان يحدد أول صفقة لريال مدريد لعودة البطولات

نوستالجيا.. ماما مايسة: أنا كرهت جوزى فى الأكل.. واشترى لى بالطو فرو عشان ضربنى ..فيديو

جزار إمبابة قتل صبيه بـ "ساطور" لوقوعه في حب ابنته ورغبته في الزواج منها

كامل الوزير يبدأ مهام عمله باجتماع مغلق مع قيادات السكة الحديد.. صور

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

مخدر الشيطان.. الداخلية تحكم قبضتها على أوكار تصنيع الاستروكس

وزيرة الهجرة تتابع قضية المصريين المحتجزين في أوغندا.. صور

إيران تستعد لإطلاق 4 مراحل جديدة بأكبر حقل غاز في العالم

4 شائعات طلاق بالوسط الفني..إنفصال ريهام حجاج وابنة غادة عبد الرازق أبرزهن

الحكم على حسن مالك وآخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي 30 أبريل

أغانيها أغضبت الصهاينة.. عندما أصدرت إسرائيل حكم الإعدام على أم كلثوم!

شاهد .. القدر ينقذ لاعبين من سقوط عمود فى الاستاد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43" بالجيش الثانى.. صور

تايلور سويفت تكشف في حوار مع ELLE عن 10 دروس تعلمتها في الحياة.. جميع مشاكل الحياة تافهة بعد عودة السرطان لأمي.. وسأتحول لثعبان إذا لزم الأمر.. صور

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. صور

فيديو

رئيس جامعة سوهاج: الإعلام له دور في تنمية الصعيد.. فيديو
صندوق مكافحة الإدمان: انضمام القطاع الخاص لحملات الكشف عن تعاطي المخدرات.. فيديو
احذر.. فرشاة الأسنان وإسفنجة تنظيف الصحون تنقل الأمراض.. فيديو
دبلوماسي: السيسي صاحب نظرة مستقبلية تحقق الأمن والاستقرار بأفريقيا.. فيديو
خبير أفريقي: مصر تدعو للإسراع في تنفيذ مبادرات قارية لتحقيق أهداف 2063

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟