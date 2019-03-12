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أخبار البلد

في أولى جولاته.. كامل الوزير يستمع لشكاوى المواطنين داخل محطة مصر .. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:54 م
صدى البلد
أحمد أبوشوشة - هدير عبده
حرص المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، في أولي جولاته داخل محطة مصر على الاستماع الي شكاوى الركاب المتواجدين بالمحطة .

حيث عرض عدد من الركاب أحد القطارات داخل محطة مصر، شكاواهم بسبب تأخر القطار عن التحرك لعدم وجود جرار.

وقال الركاب للمهندس كامل الوزير، وزير النقل ان القطار يتأخر يوميا، مطالبين بسرعة حل المشكلات التي تواجه القطارات في هيئة السكة الحديد.

واضافوا: ”والله حرام اللي بيحصل فينا دا يا معالي الوزير، كل يوم القطار يتأخر والنهاردة متحركش لحد دلوقتي علشان مفيش جرار ، يرضي مين دا؟!".

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