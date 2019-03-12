محلية النواب تبدأ مناقشة تعديلات أملاك الدولة بحضور وزيرين

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.



ويتناول الاجتماع مناقشة أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو القانون المعروف إعلاميا بقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة.