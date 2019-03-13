قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المختار للفتوى أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية.
وأضاف "ممدوح"، فى إجابته عن سؤال حكم الإجهاض قبل الشهر الرابع؟، أنه لا يجوز الإجهاض مطلقاً قبل الشهر الرابع إلا فى أحوال معينة كأن يكون هناك خطورة على حياة الأم أو صحتها.
وأوضح أن الطبيبُ المعتمد من جهة رسمية هو الذى يقرر بابقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.