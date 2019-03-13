قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المختار للفتوى أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية.





وأضاف "ممدوح"، فى إجابته عن سؤال حكم الإجهاض قبل الشهر الرابع؟، أنه لا يجوز الإجهاض مطلقاً قبل الشهر الرابع إلا فى أحوال معينة كأن يكون هناك خطورة على حياة الأم أو صحتها.



