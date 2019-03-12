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فن

تكريم وزير الثقافة بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:00 م
صدى البلد
نورا نبيل - محمد نبيل

قامت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بتكريم د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تقديرا لجهودها ودورها الكبير في نجاح الدورة الثالثة التي عقدت خلال الفترة من 20 - 26 فبراير الماضي الماضى والتي شهدت حضور جماهيري كبير من أبناء جنوب مصر.

ومنح وفد المهرجان المكون من السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، د. عزة كامل نائب رئيس مجلس الأمناء، السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، وزير الثقافة شهادة تقدير ودرع المهرجان لدعمها غير المحدود للمهرجان وإدارته منذ انطلاق دورته الأولي، وعبروا بها عن شكرهم العميق لكل هذه الجهود التي تبذلها في سبيل نهضة الثقافة المصرية بشكل عام والمهرجانات السينمائية بشكل خاص.

كما أعرب وفد المهرجان عن بالغ تقديرهم الدور الذي لعبته كافة قيادات وزارة الثقافة وخاصة المركز القومي للسينما والرقابة علي المصنفات الفنية، وكذلك الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة للكتاب وقطاع مكتب وزير الثقافة لدورهم الكبير في خروج الدورة الثالثة من المهرجان بشكل مشرف يليق بصورة مصر الفنية وتاريخ محافظة أسوان العريق .

وفي ختام الجلسة وجهت وزير الثقافة د. إيناس عبد الدايم التهنئة لوفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لنجاح دورته الثالثة مؤكدة أن أهم ما يميز المهرجان هو تركيزه علي المضمون مشيرة إلي أن ما تحقق في الدورة الثالثة من نجاح وحضور جماهيري هو نتاج جهد متواصل مدته 3 سنوات.

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