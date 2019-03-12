الأهرام العربي تهاجم أردوغان وأتباعه: التجاوز في حقنا ليس سهلا

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إن "عدد المجلة بشأن الرئيس رجب طيب أردوغان أصابه بجنون وفي مقتل"، موضحًا أن "حزب العدالة والتنمية يهاجمهم منذ أمس، بسبب ذكر كل الحقائق عن النظام التركي".



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "الدولة المصرية لها مكانة كبيرة، وعلى أردوغان أن يعلم أن التجاوز في حقنا ليس سهلًا"، موضحًا أن "أردوغان عليه أن يفيق، ويدرك أن الربيع العربي انتهى".



وتابع أن "أردوغان نجح في تحويل كل الدول لأعداء، والقنوات التركية اليوم تحدث عن عدد الأهرام العربي، وحزب أردوغان يخطط لتدمير المنطقة ويتحالف مع الشيطان"، مشيرًا إلى أن "العدد القادم سيحمل مفاجأت مقبلة ضد أردوغان، والرئيس التركي يريد الاستيلاء على سوريا والعراق".