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أخبار العالم

مجلس العموم البريطاني يصفع ماي ويرفض صفقة بريكست

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:32 م
تيريزا ماي
تيريزا ماي
حسام رضوان
قالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، إن مجلس العموم البريطاني صوت برفض صفقة حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ورفضت الأغلبية بفارق 149 صوتا، حيث وافق 242 عضوا، مقابل 391 آخرين رفضوا الصفقة.

ومن المقرر أن يعود المجلس في 13 مارس الجاري لتحديد ما إذا كانوا سيدعمون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، وفي حالة رفض عدم وجود صفقة فإن 14 مارس سيشهد تصويت المشرعين على تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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