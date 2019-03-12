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حوادث

بدء محاكمة خفير فيلا كلبى القاهرة الجديدة..غدا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:06 م
كلب التجمع
كلب التجمع
محمد زهير - عمرو خليفة
تنطلق محكمة الجنح لمحاكمة خفير فيلا القاهرة الجديدة بتهمة فى واقعة هجوم كلبين على مواطن بالتجمع الأول.

كانت النيابة، قررت إخلاء سبيل صاحب الكلبين بعدما عقرا مواطن بكفالة 2000 جنيه، وأمرت النيابة بحبس الخفير المسئول 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط الكلبين المتسببين فى عقر المواطنين ووضعهما فى حيازة الحجر البيطرى، تحت الملاحظة 15 يوما، وتشكيل لجنة من الطب البيطرى لفحص حالتهما.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شخص مصاب، وبالانتقال والفحص تبين تعرضه لعقر من كلبين شرسين أثناء سيره فى أحد الشوارع بدائرة القسم، فتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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