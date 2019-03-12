غدا.. طعن 40 أمين شرطة على حكم عزلهم من العمل بجنوب سيناء

تنظر محكمة النقض، غدا، الطعن المقدم من 40 أمين شرطة طعنوا على حكم السجن المشدد 3 سنوات وغرامه 6 آلاف جنيه والعزل من الوظيفة الصادر من محكمة الجنايات، لاتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل.
وكانت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة المستشار محمد قنصوة أصدرت حكما السجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 6 آلاف جنيه، والعزل من الوظيفة، لخمسين أمين شرطة، على خلفية اتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل، فى القضيتين رقم 766 لسنة 2017 جنايات شرم الشيخ ورقم 1139 لسنة 2017.
وكانت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة المستشار محمد قنصوة أصدرت حكما السجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 6 آلاف جنيه، والعزل من الوظيفة، لخمسين أمين شرطة، على خلفية اتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل، فى القضيتين رقم 766 لسنة 2017 جنايات شرم الشيخ ورقم 1139 لسنة 2017.