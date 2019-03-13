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مرأة

علامات تدل على فساد البرتقال من الداخل احذريها

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:34 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع "harvesttotable" عن علامات تدل على فساد البرتقال، لوضعها فى الحسبان عند شراء البرتقال :

"الطري"
لا يُشترط اختيار البرتقال بحجمه، ولكن يجب فحصه جيدا والضغط على كل ثمرة؛ للتأكد أنها طازجة ومتماسكة، لأن البرتقال الطري في الغالب قد يكون بدأ في التعفن والتلف.

الباهت
اللون الباهت لثمرة البرتقال يؤكد أنها مخزنة لفترة كبيرة، وذابلة تمامًا ولا يفضل شراؤها.

البقع
قد لا تظهر ألوان ملحوظة سريعة على البرتقال توحي أنه قد فسد أو غير طازج، ولكن البقع الخفيفة على قشرة البرتقال تؤكد أنه فاسد وغير طازج، حتى ولو كان باقي الثمرة متماسكا.

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