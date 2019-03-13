علامات تدل على فساد البرتقال من الداخل احذريها

كشف موقع "harvesttotable" عن علامات تدل على فساد البرتقال، لوضعها فى الحسبان عند شراء البرتقال :





"الطري"

لا يُشترط اختيار البرتقال بحجمه، ولكن يجب فحصه جيدا والضغط على كل ثمرة؛ للتأكد أنها طازجة ومتماسكة، لأن البرتقال الطري في الغالب قد يكون بدأ في التعفن والتلف.





الباهت

اللون الباهت لثمرة البرتقال يؤكد أنها مخزنة لفترة كبيرة، وذابلة تمامًا ولا يفضل شراؤها.





البقع