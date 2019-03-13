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تامر أمين يقطع الاتصال على ضيفه بعد إحراجه على الهواء.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:01 ص
تامر أمين
تامر أمين
عبد الخالق صلاح
تعرض الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، لموقف محرج على الهواء.

وحاول "أمين" مقاطعة ضيفه المتصل، لضيق وقت البرنامج، ولكن الأخير لم يسمع صوته، وذلك أثناء حديثه عن جمارك السيارات، وأسباب عدم انخفاض الأسعار بعد تطبيق "زيرو جمارك".

وصرخ أمين في المتصل،: «اسمعنى بقى.. أستاذ محمد»، ملوحا بيده: «أستاذ محمد»، وهو ما جعل فريق إعداد البرنامج يضطر لقطع الاتصال عن الضيف.

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