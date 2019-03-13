الصحف السعودية: إشادة بالقدرات التدريبية للجنود المصريين.. حظر أوروبي يفاقم أزمة بوينج.. إسرائيل تغلق المسجد الأقصى والفلسطينيون يستنجدون بالعالم.. والحوثيون يقصفون قوات مشاركة في حفظ السلام باليمن

سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الأربعاء على إشادة رئيس أركان الجيش المصري بالمستوى التدريبي للجنود المصريين.





الصحف اهتمت أيضا بغلق إسرائيل للمسجد الأقصى في حين يستنجد الفلسطينيون بالعالم للتدخل.





وأبرزت أيضا تفاقم أزمة بوينج بعد قرار أوروبي بحظر طائرات بوينج 737 ماكس 8، بعد تحطم طائرة من نفس الطراز في إثيوبيا.





وأعطت الصحف أولوية أيضا لانطلاق مؤتمر بروكسل 3 لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، وكذلك استهداف الحوثيين للجنة إعادة الانتشار الخاصة باتفاق ستوكهولم.





* الحياة: رئيس أركان الجيش المصري يشيد بالمستوى التدريبي للجنود





ونبدأ جولتنا من صحيفة "الحياة"، موضحة أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، أشاد أمس الثلاثاء بالقدرات التدريبية العالية لجنود إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني، خلال تنفيذهم المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43"، في وقت طالب الجنود الحفاظ على أعلى درجات اليقظة.





وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن فريد شهد أمس المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43"، الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.





وأضاف الرفاعي أن المشروع أظهر المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.





وفي الصحيفة أيضا، بينت أن الاتحاد الأوروبي يحتضن مؤتمر "بروكسل 3" حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة بين يوم الثلاثاء والخميس.





ويبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وممثلي المجموعة الدولية بعد غد، الخميس، البعد السياسي للأزمة السورية والتزامات تقديم المساعدات المالية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإنمائية للعام 2019 -2020.





وأكد الاتحاد الأوروبي، في انطلاق جلسات ممثلي المئات من منظمات المجتمع المدني في سوريا والدول المجاورة، التزامه مواصلة دعم السوريين في مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة وفي الداخل والالتزام بالحل السياسي استنادًا إلى المرجعيات الدولية منها القرار الدولي 2254.





وقالت الأمين العام في قسم العمل الخارجي الأوروبي في الاتحاد هيلجا شميدت "إن المؤتمر يهدف إلى إبقاء الأزمة السورية في صدارة أجندة الدبلوماسية الدولية" على الصعيد السياسي وفي مجال الدعم الإنساني. وذكرت شميدت بأن الدول المانحة والمؤسسات النقدية قدمت العام الماضي قيمة 7 بلايين دولار لتمويل نشاطات الإغاثة ومشاريع التنمية ودعم المجموعات المضيفة.





* الشرق الأوسط: إسرائيل تغلق الأقصى... والفلسطينيون يستنجدون بالعالم





ومن صحيفة "الشرق الأوسط"، أشارت إلى أن الفلسطينيين اضطروا إلى الصلاة على عتبات المسجد الأقصى أمس الثلاثاء بعدما أغلقته إسرائيل بشكل كامل، في خطوة تنذر بمزيد من التوتر، ووسط مخاوف من اشتعال الوضع الذي وصفته الرئاسة الفلسطينية بالخطير للغاية.





واقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى بشكل مفاجئ، وانهالت بالضرب على الجميع، بمن فيهم النساء والأطفال ورجال الدين ومسؤولو الوقف، حسب متحدث باسم المجلس الإسلامي، قبل أن تخلي المسجد من زواره وتغلق جميع بواباته.





وبررت الشرطة الإسرائيلية إغلاق المسجد بقولها إن نقطة تفتيش لها على إحدى بوابات الأقصى تعرضت لإلقاء زجاجة حارقة، إلا أن عضو المجلس الإسلامي حاتم عبد القادر، وصف الحادث بالمفتعل، وحذر من أن إسرائيل تلعب بالنار.





واستنجدت السلطة الفلسطينية بالعالم لوقف التصعيد الإسرائيلي، فيما حذر مسؤولون من أن الخطوة الإسرائيلية تنذر بتفجير الأوضاع.





ومن الصحيفة أيضا، بينت أن وكالة أمن الطيران الأوروبي، قررت أمس إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام طائرات «بوينج 737 ماكس 8» و« بوينج 737 ماكس 9»، بعد يومين من تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية من أحد الطرازين.





وأكدت الوكالة تعليق جميع الرحلات الجوية لهذا النوع من الطائرات اعتبارًا من أمس سواء كانت متوجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، أو مغادرة منها، أو تقوم برحلة داخلها.





وفي خطوة فاقمت أزمة «بوينج»، قررت دول عدة إغلاق مجالها الجوي أمام هذا النوع من الطائرات، فيما طلبت الولايات المتحدة تعديلات عاجلة من الشركة المصنعة. كما منعت أستراليا تحليق جميع طائرات «بوينج 737 ماكس» في أجوائها بشكل فوري.





كذلك، قررت الإمارات أمس، منع تحليق طائرات «بوينج 737 ماكس 8» في أجوائها، اعتبارًا من اليوم. كما علقت سلطنة عمان هبوط طائرات «بوينج 737 ماكس» في مطاراتها وإقلاعها منها حتى إشعار آخر.





* الرياض: مليشيات الحوثي يستهدف لجنة إعادة الانتشار في اليمن





ومن صحيفة "الرياض"، أوضحت أن ميلشيا الحوثية قصفت أمس الفريق الحكومي المشارك في لجنة تنسيق إعادة االانتشار بالحديدة في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار وتحد لمسار اتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة اليمنية.





وقصفت المليشيا الحوثية بصاروخ كاتيوشا أثناء انعقاد اجتماع اللجنة بالقادة الميدانين في الحديدة، لغرض الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، بناء على ما تم الاتفاق عليه مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفث والحكومة الشرعية.



