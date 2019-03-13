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فن

اليوم.. بلال محمد يطرح أغنية مستغرباني

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:37 ص
بلال محمد
بلال محمد
شيرى نبيل
يستعد الفنان بلال محمد، اليوم الأربعاء، لطرح أغنية جديدة بعنوان "مستغرباني"، عبر راديو "نجوم إف أم".

وتقول كلمات الأغنية: "مستغرباني أنا برضو مستغربني أول ما شوفت عينيكي قولت أنا إيه اللي جابني !؟ منا كنت صابر إيه اللي خلي الصبر سابني....ارجع لحد أنا عشت جنبه سنين بعاني.. فهماني ولا لسه مستغرباني !؟".

"مستغرباني" من كلمات أحمد سامي، وألحان جوليو، وتوزيع ومكس محمد مجدي، وجيتارات أحمد حسين.

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