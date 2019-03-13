الحجر الصحي بمطار القاهرة يعزل 10 ركاب قادمين من الخرطوم

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 10 ركاب مصريين وسودانيين فور وصولهم من الخرطوم، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.



قالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة تاركو القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 8 مصريين وسودانيين لشهادات التطعيم ضد العدوي.



أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب العشر بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار الي المستشفى الحميات.