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رياضة

وليد سليمان يؤدي تدريبات بدنية وتأهيلية مكثفة بالأهلي

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:45 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
عبد الحكيم أبو علم
أدى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية و تأهيلية مكثفة على هامش المران الصباحي للفريق اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة .

ويواصل وليد سليمان أداء البرنامج التأهيلي الخاص به للتخلص من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

ويعاني سليمان من جزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة في شهر يناير الماضي.

خاض سليمان تدريبات مكثفة اليوم الأربعاء تحت قيادة حسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال الفريق.

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