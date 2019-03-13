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التراث الشعبي حكايات الجدات بثقافة الأقصر.. صور

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:01 م
التراث الشعبي حكايات
التراث الشعبي حكايات الجدات بثقافة الأقصر
شمس يونس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "التراث الشعبي حكايات الجدات" ألقاها ديفيد جميل، تحدث عن الأمثال الشعبية اختيار بعض النماذج من الأمثال الشعبية وتحليلها ومناقشتها وأثر هذه الأمثال علي الفرد والمجتمع وذلك ضمن خطة أطلس للماثورات الشعبية.

واحتفالًا بعيد الأم عقدت مكتبة حاجر الضبعية محاضرة بعنوان "الأم ومكانتها"، دارت حول مكانة الأم في المجتمع وفضل الأم ودورها في بناء المستقبل.

كما قدم قصر ثقافة الأقصر مجموعة من الأفلام "أباظ، حجرة الأسرار، guards of the forest ، Lilbourne" بجمعية الكتاب المقدس بالكرنك، بينما عقد القصر الاجتماع الأسبوعي لنادي أدب الأقصر، تضمنت الفعاليات إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية.

بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة أعمال يدوية أدارتها حجاجية خيرى، حيث تم استخدام ورق الفوم لعمل أنواع من الورد.

ونفس السياق عقدت مكتبة التواصل ورشة فنون تشكيلية للرسم تحت إشراف أحمد عبد الحميد، كما أقيم بقصر ثقافة أرمنت أتيلية لتعليم الرسم للأطفال أداره الفنان أحمد على.

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