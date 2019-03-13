محافظ المنيا يناقش تطوير المحاصيل البستانية مع وفد أمريكي

استقبل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وفد مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري "الغذاء للمستقبل" والتابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث ضم الوفد كيت دون رئيس فريق النشاط الزراعي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدكتور محمد أبو الوفا مدير برامج المشاريع الزراعية والدكتور وليد سلام مدير المشروع بالقاهرة.



بحث المحافظ خلال لقاءه مع الوفد، الاستراتيجيات الأساسية التي يقوم عليها المشروع والذي يعمل على تطوير قطاع المحاصيل البستانية والاستجابة بشكل أفضل لطلبات السوق محليًا ودوليًا وتحسين القدرة التنافسية للتصنيع الزراعي من خلال تطبيق النظم المعتمدة على السوق، مؤكدًا أن المشروع سيساهم في خلق اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية من خلال تنمية قطاع المحاصيل عالية القيمة، كما سيعمل على خلق مزيد من فرص العمل وبناء قدرات التوظيف وزيادة الدخول لصغار المزارعين والفئات المحرومة وتعزيز فكرة الأمن الغذائي .



ووجه المحافظ الدكتور أبو الخير سرحان وكيل وزارة الزراعة، بتقديم أوجه الدعم و التيسيرات والتسهيلات اللازمة من قبل المحافظة من اجل تنفيذ المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه والدفع بعجلة التنمية في المجال الزراعي على أرض المحافظة.



من جانبه، قال الدكتور وليد سلام مدير المشروع بالقاهرة، إن المشروع يهدف إلى تعزيز روابط السوق بين صغار المزارعين والأسواق عالية الجودة وتحديد ومعالجة المعوقات الأساسية باستخدام منهجية تلبية احتياجات السوق من خلال المشترين حيث ستقوم هذه المنهجية على بناء علاقات تجارية طويلة الأجل قائمة على الثقة والحوافز لتحسين كفاءة السوق وتلبية متطلباته المختلفة وزيادة دخول المزارعين لافتًا إلى أن المشروع يستهدف 7 محافظات وهى المنيا، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان.



وأضاف "سلام" أن المشروع يتكون من أربع محاور أساسية وهى تطوير الأعمال والسوق والتمويل وإنتاجية المزارعين والمصنعين ومعاملات ما بعد الحصاد والتخزين وسلامة الأغذية حيث سيقوم المشروع على تحديد التحديات التي تواجه المشتريين المحليين وتلبية متطلبات السوق لضمان سلامة الأغذية، وبناء وتعزيز قدرات مجموعات المنتجين وزيادة إمكانية الحصول على التمويل وحصاد المحاصيل بشكل أكثر فعالية، كما سيقدم المشروع أفضل الممارسات للحد من الفاقد من عمليات ما بعد الحصاد من خلال سلاسل التبريد والتعبئة الفعالة، بالإضافة إلى تحسين الوضع التغذوي من خلال التدخلات الاجتماعية وتغيير السلوك لتقوية الأنشطة الداعمة للتغذية.



وأشار سلام إلى أنه سيتم غدًا الخميس عقد لقاء مع 20 جمعية بحضور عدد من صغار المزارعين للتعريف بالمشروع ومكوناته وأهدافه والاستراتيجيات التي يقوم عليها المشروع والمناطق المستهدفة على مستوى المحافظة.