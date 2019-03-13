شاهد.. أعلام الدول الأكثر جاذبية وغرابة حول العالم

عرضت فضائية الغد تقريرًا حول أعلام الدول الأكثر جاذبية حول العالم، و صنف علم ويلز، من الأكثر جاذبية فهو واحد من 3 أعلام زينت بمخلوقات أسطورية كجمهورية مالطة، أما علم مملكة بوتان فاتخذ التنين شعارا للبلاد منذ عام 1616.



وأفاد التقرير بأن علم كندا الذي اعتمدته إليزابيث الثانية ملكة كندا في يناير 1965 جاء ليحل محل الشارة الحمراء الكندية ذات العلم المتحد، حيث يتوسط العلم " زهرة الاسفندان" النبتة الرسمية للبلاد.



وأشار التقرير إلى أن علم دولة البانيا الأحمر الذي يتوسطه نسر أسود برأسين، يعود إلى حقبة إسكندر بك الذي حارب الاتراك في القرن 15.