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وزير خارجية سلوفينيا: مستعدون لتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:35 م
صدى البلد
آيات أحمد
أكد ، ميرو سيرار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا، أن مصر من أهم الشركاء للاتحاد الأوروبي فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة فى مجال تحقيق الامن والاستقرار فى المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية السلوفيني، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري اليوم، أن سلوفينيا تتطلع للمزيد من الحوارات الإقليمية مع مصر، مشيرًا إلى أن سلوفينيا ترى أن هناك الكثير من التحديات الموجودة وتتمنى التغلب عليها.

وأشار إلى ان سلوفينيا مهتمة بتعزيز التعاون فى منطقة البحر المتوسط من خلال الجامعات، موضحًا أن بلاده تتابع الوضع الحالى فى الكثير من دول الشرق الاوسط خاصة سوريا، مؤكدًا أن سلوفينيا مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.

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