البحوث الإسلامية يوضح آراء العلماء في عدد ركعات السنن الرواتب اليومية

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في عدد ركعات السنن الرواتب، فقال الشافعية والحنابلة: عدد ركعات السنن الرواتب عشر ركعات.





وأضاف المجمع في فتوى له، أن أدنى الكمال عند الشافعية: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، لقول عائشة - رضي الله عنها -: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلي في بيته قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين» (صحيح مسلم).



