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حوادث

إخلاء سبيل 3 متهمين من أولتراس أهلاوى فى أحداث شغب مونانا الجابونى

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:55 م
التراس اهلاوى
التراس اهلاوى
محمد عبدالله
أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل 3 متهمين من رابطة أولتراس النادي الأهلي بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى بمعرفة النيابة حول أحداث الشغب والعنف التي وقعت أثناء مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي ونادي مونانا الجابوني بإستاد القاهرة الدولي.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات بارتكاب جرائم عدة في مقدمتها تولي قيادة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

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