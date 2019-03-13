أحمد موسى: أمريكا تعترف بديكتاتورية حاكم قطر .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان تطرق في حديثه عن قطر إلى عدم قدرة الشعب القطري على اختيار حكامه في انتخابات حرة.



وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن الحاكم القطري الراهن لم يتم انتخابه من جانب الشعب القطري وقام بانقلاب على والده.



وكشف الإعلامي أحمد موسى، أنه منذ إنشاء قطر حتى اليوم لم تجر بها أي انتخابات، وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها أمريكا عن قطر.



وتمنى الإعلامي أحمد موسى، أن يتطرق التقرير الأمريكي لإقامة انتخابات في قطر وأن يطرح تميم بنفسه ضمن المرشحين للانتخابات قائلا لا يستطيع تميم أن يتخذ هذا الإجراء لأن شعبيته تتلخص في وجود عدد محدد من الأشخاص «يتعدوا على الأصابع» وهم المستفدون من الأسرة الحاكمة وباقي الشعب المصري غير مستفيد وبالتالي هم كارهون لهذا النظام.



وكشف موسى، أن التقرير الأمريكي الخاص بحقوق الإنسان قال إن الحكومة القطرية تراقب الإعلام وتراجع المطبوعات والصحف والكتب والأفلام، وكل شيء في قطر تحت الرقابة، ولا يستطيع أحد أن يتحدث عن قطر داخل قطر ولكن المسموح لهم التحدث عن دول أخرى.