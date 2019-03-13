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محافظات

صحة أسوان ترفع حالة الطوارئ استعدادا لملتقى الشباب الإفريقى

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:29 م
استعدادات ملتقى الشباب
استعدادات ملتقى الشباب الإفريقي
شاذلى عبد الفتاح
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسوان برئاسة الدكتور إيهاب حنفى وكيل الوزارة عن رفع حالة الطوارىء والاستعدادات القصوى بجميع مستشفيات بالمحافظة استعدادا لاستضافة منتدى الشباب الإفريقي العربى المقرر انعقاده خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى بأنه فى إطار هذه الاستعدادات سيتم وقف الإجازات والراحات لجميع العاملين بالمستشفيات وذلك للتعامل مع أى حالات طارئة أولًا بأول.

وأشار "حنفى" إلى أنه بالإضافة إلى ذلك تم توفير الأدوية وكافة مستلزمات الطوارئ بكميات إضافيه وأكياس الدم ومشتقاته وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ وذلك إعتبارًا من اليوم الخميس وحتى نهاية فعاليات ملتقى الشباب .

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