برشلونة يمطر شباك ليون بخماسية ويحجز مقعدًا في دور الـ 8

أمطر فريق برشلونة ضيفه ليون الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف على في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب كامب نو ضمن إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.





وجاء الهدف الأول لـ برشلونة عبر ميسي من ركلة جزاء تصدر لها النجم الأرجنتيني ليسددها بنجاح في الدقيقة الـ 17.. أما "الثاني" عبر فيليب كوتينيو ليرد بها على صافرات الاستهجان التي تعرض لها في مباراة الذهاب بسبب عدم فعاليته في المباريات الكبيرة.





وفي الشوط الثاني واصل فريق برشلونة سلسلة الأهداف عبر ليونيل ميسي، ليعود بعدها بيكيه بالهدف الرابع، وأنهي عثمان ديمبلي حفلة الأهداف بالهدف الخامس.



