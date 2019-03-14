ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

«المهندسن»: النقابة أصدرت مجموعة من التوصيات بدول أفريقيا

الخميس 14/مارس/2019 - 01:08 م
احتفالية النقابة
احتفالية النقابة بانتهاء تدريب 20 مهندسا من أوغندا
محمود محسن
أكد المهندس أحمد هشام، مقرر لجنة إفريقيا بنقابة المهندسين، أن النقابة تحتفل بانتهاء تدريب 20 مهندسًا من أوغندا، منذ منتصف فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن التدريب الأول لمهندسين أفارقة، حيث تم تدريب 20 مهندسًا للكهرباء من تنزانيا في 2017، و9 مهندسين من رواندا فى 2018، تفعيلا لبروتوكول التعاون بين نقابة المهندسين، والجمعيات الهندسية في إفريقيا.

وأكد هشام، خلال كلمته باحتفالية نقابة المهندسين، بانتهاء تدريب 20 مهندسا من أوغندا، أنه منذ تشكيل لجنة إفريقيا في 15 أغسطس 2018، بنقابة المهندسين، وأصدرت مجموعة من التوصيات من بينها مشاركة كل الجمعيات الهندسية بدول أفريقيا.

ولفت إلى أن الشركة القابضة للإنشاء والتعمير، برئاسة المهندس محمود حجازى وكيل النقابة، شكلت أيضًا لجنة إفريقيا.

ترشيحاتنا

تامر حسني لـ الجسمي: أتينا لأولمبياد أبوظبي تقديرا منا ومن أم الدنيا لكم

تعليق أحمد مجدى على رسائل تعطل فيس بوك.. فيديو

شاهد... أول لقطات مصورة لمجزرة مدرسة البرازيل

سوريا تعلن عودة الرحلات الجوية مع الإمارات

العراق يحكم بالإعدام على خاطفي السفير المصري في بغداد

بيان منتظر من اتحاد السلة بشأن مشاركة مصر فى كأس العالم بعد خطأ الكونغو

ليفربول محمد صلاح يواصل احتفاله بـ ثلاثية بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

مجموعة إماراتية تضخ 100 مليون دولار في مشروع إنتاج السكر غرب المنيا

صحف إسبانيا تبرز إعصار برشلونة وأول صفقة لـ زيدان

تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا

إيني تعلن عن كشف جديد للغاز قبالة السواحل المصرية

ذبح خالته بمساعدة صديقته بـ الوراق .. جون وبسمة: الدنيا لطشت معانا فقتلناها.. صورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة خطيب جينفير لوبيز بـ كدمات في وجهه بعد شائعة خيانته لها.. صور

المصريون يسخرون من رسالة فيس بوك الخادعة: مارك مش عاجبنى يا أم مارك

أسوان تتزين لاستقبال منتدى الشباب العربي الأفريقي .. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة إبراهيم حمودة أول مطرب يشارك أم كلثوم في دويتو

شاهد.. مهرجانات بفواكه فصول السنة للترفيه عن السياح في الغردقة

فيديو

الأهلي يتعاقد مع مركز طبي للكشف الدوري على اللاعبين.. فيديو
الأرصاد توضح كيف تتعامل مع العواصف الترابية .. فيديو
الأرصاد تُعلن موعد هبوب عاصفة ترابية على القاهرة..فيديو
تعرف على حكاية فندق تكريم المسنين.. رحلات وأعياد ميلاد.. فيديو
شاهد.. لحظة اصطدام طائرتين في مطار أمريكي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟