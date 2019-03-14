«المهندسن»: النقابة أصدرت مجموعة من التوصيات بدول أفريقيا

أكد المهندس أحمد هشام، مقرر لجنة إفريقيا بنقابة المهندسين، أن النقابة تحتفل بانتهاء تدريب 20 مهندسًا من أوغندا، منذ منتصف فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن التدريب الأول لمهندسين أفارقة، حيث تم تدريب 20 مهندسًا للكهرباء من تنزانيا في 2017، و9 مهندسين من رواندا فى 2018، تفعيلا لبروتوكول التعاون بين نقابة المهندسين، والجمعيات الهندسية في إفريقيا.



وأكد هشام، خلال كلمته باحتفالية نقابة المهندسين، بانتهاء تدريب 20 مهندسا من أوغندا، أنه منذ تشكيل لجنة إفريقيا في 15 أغسطس 2018، بنقابة المهندسين، وأصدرت مجموعة من التوصيات من بينها مشاركة كل الجمعيات الهندسية بدول أفريقيا.



ولفت إلى أن الشركة القابضة للإنشاء والتعمير، برئاسة المهندس محمود حجازى وكيل النقابة، شكلت أيضًا لجنة إفريقيا.