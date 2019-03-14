أبو ستيت يفتتح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان خلال الاحتفالات بعيد الأم

يفتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدورة رقم 86 لمعرض زهور الربيع يوم الخميس 21 مارس الجاري بحديقة الأورمان بالجيزة.



ومن المنتظر أن يعقد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة مؤتمرا صحفيا عقب الافتتاح يطرح فيه رؤية الوزارة لتطوير منظومة إنتاج نباتات الزينة والزهور، وكذلك سيعرض خطة الوزارة لتطوير المعرض في السنوات القادمة وتحويله إلى حدث ثقافي اقتصادي متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.



وأكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، أن معرض زهور الربيع الذي تنظمه الوزارة هو الأقدم والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن الوزارة تتبع سياسة محددة لتنشيط وتحفيز المنتجين المصريين في مجال الزهور ونباتات الزينة والصناعات القائمة عليها والمرتبطة بها. وإن الوزارة تستهدف زيادة عدد زوار المعرض إلى مليون زائر هذا العام ضمن خطة مدروسة لدى الوزارة إلى نشر ثقافة نباتات الزينة والزهور في المجتمع المصري.



وقالت د. جيهان عبد الغفار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن معرض الزهور يقام دائما في بداية موسم الربيع في مصر، وإن الوزارة تحرص على تنظيمه بحيث يضم عارضين ومتخصصين في نباتات الزينة من مختلف المحافظات.



وصرح الدكتور السعدى بدوي أستاذ نباتات الزينة بزراعة القاهرة والمشرف الفني على الحدائق النباتية بوزارة الزراعة: وجود خطة تنظيمية للمعرض وإتاحة الفرصة للعارضين لعرض أنشطتهم من خلال تقسيم المعرض لعدد من القطاعات ، موضحًا أن المعرض يقام على مساحة حوالي 14 فدانا وهذه المساحة تساوى نصف مساحة الحديقة تقريبا. وقال إن عدد العارضين هذا العام تجاوز العدد في الأعوام السابقة إذ يبلغ 171 عارضا حتى الآن. وأشار إلى وجود طلبات أكثر من العارضين لكن المساحة المسموح بها لا تكفي لأكثر من ذلك.



جدير بالذكر أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير زراعة نباتات الزينة والزهور لما لها من عائد اقتصادي وتصديري هام ويتضح ذلك في حجم التطور الكبير الذي يشهده معرض الزهور لهذا العام.