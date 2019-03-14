وزارة النقل الروسية: عيوب التصنيع واعتماد الطائرات هي سبب حوادث بوينج 737 ماكس 8

أعلن نائب وزير النقل الروسي ألكسندر يورتشيك أن عيوب تصنيع واعتماد الطائرات أدت إلى الحوادث الأخيرة لطائرة بوينج من طراز "737 ماكس 8".



وقال يورتشيك - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "يتطلب القيام بالكثير من العمل هذا العام لإنشاء نظام اعتماد للطائرات في روسيا"، كما أكد أن تعزيز سلامة الرحلات الجوية ظهر بوضوح عند سقوط طائرات بوينج من طراز 737 ماكس.

ولفت إلى أنه يجب النظر إلى حادثتي طائرة بوينج من ذلك الطراز اللتين وقعتا مؤخرًا في إثيوبيا وإندونيسيا ، كإشارة توجب تأسيس نظام عالي الجودة لاعتماد الطائرات.



يذكر أن الطائرة من طراز"بوينج 737 ماكس" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية تحطمت يوم الأحد الماضي، بعد دقائق فقط من إقلاعها من مطار أديس أبابا، في حادث راح ضحيته 157 شخصًا من أكثر من 30 جنسية منهم 22 موظفًا من الأمم المتحدة.

وكانت طائرة ركاب من الطراز نفسه قد هوت في إندونيسيا في 29 أكتوبر الماضي في حادث تسبب في مقتل ركابها الـ 189.