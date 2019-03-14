ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

صدمة لأردوغان .. البرلمان الأوروبي يعلق مفاوضات انضمام تركيا

الخميس 14/مارس/2019 - 04:05 م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
أحمد محرم
أفادت صحيفة "الزمان" التركية، بأن البرلمان الأوروبي طلب أمس الأربعاء تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي نصّ تمّ تبنّيه بغالبيّة 370 صوتًا مؤيّدًا و109 أصوات معارضة وامتناع 143 عن التصويت، قال أعضاء البرلمان الأوروبي الذين اجتمعوا في جلسة عامّة في ستراسبورج إنّهم “قلقون جدًا من سجلّ تركيا السيّئ في مجال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرّية وسائل الإعلام ومكافحة الفساد وكذلك من النظام الرئاسي”.

ونتيجة لذلك، أوصى البرلمان الأوروبي بأن “يتمّ رسميًا تعليق المفاوضات الحاليّة لانضمام تركيا إلى الاتّحاد الأوروبي”. ويعود القرار إلى المجلس الذي يجمع حكومات الدول الأعضاء.

وكان نوّاب حزب الشعب الأوروبي (يمين) قدّموا تعديلًا يدعو إلى الوقف النهائي للمفاوضات، لكنّه قوبل بالرفض.

وهناك أغلبية ترغب في مواصلة “دعم المواطنين الأتراك” و”ترك الحوار السياسي والديموقراطي مفتوحا”.

من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية التركية النص الذي “يُظهر بوضوح نقصا في الرؤية لدى البرلمان الأوروبي”، مضيفة أن هذا القرار غير الملزم “لا يعني شيئًا” بالنسبة إلى أنقرة.

واتهم المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا عمر جليك على تويتر، البرلمان الأوروبي “بأنه يرى العالم من خلال النافذة الضيقة لليمين المتطرف”.

وقالت كاتي بيري، مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي “لم تستمع أنقرة لنداءاتنا المتكررة بشأن احترام الحقوق الأساسية … (…) إنني أدرك أن إنهاء مفاوضات الانضمام لن يساعد الديموقراطيين في تركيا. لهذا السبب يجب على القادة الأوروبيين أن يستخدموا كل الأدوات المتاحة لهم للضغط على الحكومة التركية”.

بدأت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2005، لكنها توقفت نظرا إلى التوتر الشديد في العلاقات بين بروكسل وأنقرة منذ محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو 2016 وما تلاها من حملة قمع طاولت معارضين وصحافيين.

ترشيحاتنا

علقة موت لسرقتها هاتف.. تفاصيل إلقاء شابين جثة قاصر أسفل كوبري الساحل

شاهد.. لحظة إطلاق النار على تلاميذ مدرسة ابتدائية فى البرازيل

ريال مدريد يتعاقد مع أولى صفقاته بعد قدوم زيدان

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-3-2019 والقنوات الناقلة

كريستيانو رونالدو مهدد بالغياب عن ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال.. فيديو

هل نسيت أين ركنت؟.. خطوات بسيطة لتجد سيارتك باستخدام الهاتف

إصابة 3 عمال حاولوا هدم منزل فانهار على رؤوسهم بطنطا

شاهد.. مهرجانات بفواكه فصول السنة للترفيه عن السياح في الغردقة

السعودية تكشف آخر تطورات حريق مترو الرياض.. فيديو

إيني الإيطالية تعلن اكتشاف حقل غاز مصري جديد في البحر المتوسط

الحلفاوي عن غياب الأهلي عن البطولة العربية: القرار إجباري

هند النعسانى تحذر من خدعة منتشرة على فيسبوك.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز يحضران العرض الخاص لفيلمهما Pain & Glory .. صور

شاهد.. 30 صورة من زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور

مميش يستقبل أبو العينين خلال اجتماع المطورين والمستثمرين بحضور رئيس الوزراء.. صور

سخرية من انهيار فتيات الفاشينيستا بـ تويتر بعد حدوث Instagram down ..صور

فيديو

محافظ قنا يكشف أهداف مبادرة وجهة مصر 2030.. فيديو
شاهد .. اجتماع رئيس الوزراء مع المطورين الصناعيين بحضور أبوالعينين
مميش: نعد القيادة السياسية ببذل أقصى جهد لدفع عجلة التنمية .. فيديو
بحوث المياه: نعمل على نقل الخبرة المصرية لأفريقيا .. فيديو
محافظ سوهاج: تنفيذ 12 ألف مشروع للشباب ضمن مبادرة مشروعك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟