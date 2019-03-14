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برلمان

إقبال من المواطنين على حفل مستقبل وطن لتسليم شهادات محو الأمية بكرداسة .. صور

الخميس 14/مارس/2019 - 04:09 م
مستقبل وطن يوزع شهادات
مستقبل وطن يوزع شهادات محو الامية
مصطفى رماح
يواصل حزب مستقبل وطن أمانة الجيزة تقديم خدمات متكاملة لأهالي الجيزة.

قام الحزب بعقد امتحانات فورية للملتحقين بفصول محو الأمية وتسليم شهادات اجتياز الاختبارات، وذلك بقاعة مجلس مدينة كرداسة تحت إشراف حزب مستقبل وطن مركز كرداسة برئاسة المستشار علاء المكاوي، برعاية النائب علاء والى أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة واللواء فوزي صلاح الدين آمين الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وبحضور الدكتور عصام رمضان رئيس هيئة تعليم الكبار بالجيزة.

وشهدت احتفالية تسليم الشهادات إقبالا كبيرا من المواطنين.
إقبال من المواطنين على حفل مستقبل وطن لتسليم شهادات محو الأمية بكرداسة .. صور
إقبال من المواطنين على حفل مستقبل وطن لتسليم شهادات محو الأمية بكرداسة .. صور
إقبال من المواطنين على حفل مستقبل وطن لتسليم شهادات محو الأمية بكرداسة .. صور
إقبال من المواطنين على حفل مستقبل وطن لتسليم شهادات محو الأمية بكرداسة .. صور

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