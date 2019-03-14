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اقتصاد

التموين تمد فترة قبول تظلمات المستبعدين حتى 27 مارس

الخميس 14/مارس/2019 - 05:36 م
بطاقة تموين
بطاقة تموين
محمد صبيح
قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019.

وذلك حرصًا من الوزارة على قيام المواطنين الذين ظهرت لهم رسائل على بون الصرف بأنهم غير مستحقين وفقًا لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية بتقديم تظلماتهم أن وجدت من هذه المعايير، على موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg

ويجرى حاليًا مراجعة كافة التظلمات التي تقدم بها المواطنين حتى الآن مع الجهات المختصة.

وتؤكد الوزارة أنه حتى الآن لم يتم حذف أي مواطن أو إيقاف أي بطاقة في ضوء معايير لجنة العدالة الاجتماعية بالمرحلة الحالية، وأنه فى حالة عدم تقديم المواطن لتظلم أو في حالة رفض التظلم سيتم إيقاف صرف التموين عن البطاقة أو عن المستفيد الذى تنطبق عليه المعايير مع استمرار صرف الخبز لهم.

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات أو ادعاءات غير صحيحة من جانب بعض أصحاب المصالح بأن تم إيقاف بطاقاتهم أو استبعادهم من منظومة الدعم دون وجه حق، وعمل شكوى ضد أي مخبز أو بدال تمويني يرفض صرف المقررات التموينية أو الخبز في حالة وجود الرسالة.

وتؤكد الوزارة بأن كافة الإجراءات التي تقوم بها تهدف إلى وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مع زيادة كفاءة وفاعلية منظومة الدعم الغذائي.

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