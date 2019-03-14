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حوادث

إعدام صاحب محل سمك قتل مواطنا بالبساتين

الخميس 14/مارس/2019 - 08:26 م
اعدام شخص
اعدام شخص
رامى المهدى
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، صاحب محل سمك بالاعدام شنقا، لارتكابه جريمة قتل مواطن اعتقد انه وراء القبض علي شقيقه بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر وعضوي المستشارين جمال السمري و محمد سامح عبد الخالق و أمجد محمد أبو الفتوح وامانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.

كشف امر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار طارق ابو زيد المحامي العام في القضية رقم 12723 لسنة 2011 جنايات البساتين قيام المتهم فيها حسن حجت وشهرته حسن السماك بقتل المجني عليه ايهاب محمد حمزه عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله واعد لهذا الغرض سلاحا ناريا " فرد يدوي " واله حادة "سنجه" وترصد له في المكان الذي ايقن مروره فيه وما ان ظفر به حتي عاجله بضربة من السلاح الأبيض "سنجه" وحال فراره اشهر سلاحه الناري واطلق صوبه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فاحدث اصابته التي اودت بحياته.

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