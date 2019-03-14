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أخبار العالم

السفير الأمريكي لدى اليمن: قلقون من عرقلة الحوثي لإعادة الانتشار في الحديدة

الخميس 14/مارس/2019 - 08:41 م
السفير الأمريكي لدى
السفير الأمريكي لدى اليمن
أ ش أ
عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عن قلقها من التطورات الحاصلة بعد جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة والتي تشير بوضوح إلى عرقلة الحوثيين لتنفيذ خطة إعادة الانتشار في الحديدة غرب اليمن، واتفاقية ستوكهولم.

وأكد السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، أثناء لقائه وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن المجتمع الدولي يتحدث بصوت واحد حول أهمية تنفيذ اتفاقية ستوكهولم باعتبارها المدخل الوحيد لبناء الثقة والوصول إلى حل شامل يقوم على المرجعيات المتوافق عليها ، مشيرًا إلى المرونة الكبيرة التي أبدتها الحكومة اليمنية وتعاونها الكامل مع المبعوث الأممي ولجنة إعادة الانتشار.

من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني، "إنه أصبح من الواضح تمامًا اليوم للمجتمع الدولي أن ميليشيات الحوثي هي الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم، وأن الحكومة اليمنية أبدت أكبر قدر من المرونة لإنقاذ اتفاقية ستوكهولم".

وشدد على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بإيصال رسالة واضحة وقوية للطرف المعرقل، وأن الحكومة اليمنية لن تخطو نحو أي مشاورات أو مفاوضات أخرى دون تحقيق تقدم في تنفيذ خطة إعادة الانتشار في الحديدة.

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