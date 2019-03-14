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تعليم

ننشر الاختبارات التجريبية بنظام الامتحانات الجديد لـ أولى ثانوى أزهري

الخميس 14/مارس/2019 - 08:49 م
لطلاب أول ثانوي أزهر..
لطلاب أول ثانوي أزهر.. الاختبارات التجريبيَّة بالنظام الجديد
محمد شحتة
ينشر قطاع المعاهد الأزهرية، الاختبارات التجريبيَّة بنظام الامتحانات الجديد، الذي يعتمد على الفهم والتحليل بعيدًا عن الحفظ والتلقين، وذلك للصف الأول الثانويِّ بقسميه العلميِّ والأدبيِّ.

ومن المقرر تطبيق هذا النظام في امتحانات الفصل الدراسيِّ الثاني للصف الأول الثانويِّ للعام 2018/2019.

وتساعد هذه الاختبارات التجريبية الطلاب في التعرُّف على نوعية الأسئلة في الامتحانات بهذا النظام، والتدريب عليها استعدادًا لاختبارات الفصل الدراسيِّ الثاني.

للاطلاع على الاختبارات اضغط هنا
http://www.azhar.eg/education/details/ArtMID/1141/ArticleID/41927/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A?fbclid=IwAR0pnwZ907xlSH9eykvmZmMJXqb1UXRI1nCmomncus2SAW5aw21OtTyBLWo

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