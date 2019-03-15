هالة فاخر: الأخطاء بمسلسل كلبش 2 يتحملها فريق الإخراج بالكامل.. فيديو

قالت الفنانة هالة فاخر ردا على التعليقات التى تطالب النجوم الكبار بالاعتزال بأنها لا تلتفت لهذة التعليقات بل وانها تقوم بحذف التعليق وحذف الشخص من عندها على صفحتها بالفيسبوك.



وأضافت فى حوارها لبرنامج "تحت السيطرة " لماذا لا يتم الاقتداء بالأجانب حيث فى الخارج يهتمون بأنفسهم ولا تنتهي الحياة بالنسبة لهم عن السن فقط وتستمر الحياة .



وتابعت فى سؤالها حول المشاكل التي ظهرت بمسلسل "كلبش2" بأنها أخطاء من فريق عمل الاخراج وليس المخرج بمفرده .

