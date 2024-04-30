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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد السعدني وأشرف زكي في عزاء الراحل عصام الشماع

صدى البلد

بدأ اليوم عزاء الراحل السيناريست والمخرج عصام الشماع، في مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم، والذي شهد حضور كبير من نجوم الفن.

 

وحرص الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنان أحمد السعدني، والفنان محمد محمود عبد العزيز، والفنانة داليا مصطفى،  فردوس عبد الحميد وغيرهم من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء في وفاة الراحل عصام الشماع.


من أعمال عصام الشماع مسلسل "الكبريت الأحمر" بطولة أحمد السعدنى، داليا مصطفى، ريهام حجاج، هانى عادل، عبد العزيز مخيون، سميرة مقرون، جليلة محمود، أشرف زكى، رباب ممتاز، صبرى عبد المنعم، أمال رمزى، ابتهال الصريطى، عارفة عبد الرسول، أحمد عبد الله محمود، وفاء قمر، نهى عادل، ندا بهجت، سحر رامى، زكى فطين عبد الوهاب وتأليف عصام الشماع وإخراج سيف يوسف.

 

عصام الشماع ولد في 29 سبتمبر 1955، ودرس الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس سنة 1982.

 

والشماع مخرج وكاتب، وله العديد من اﻷعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة، منها المسلسلات التلفزيونية: "رجل من زمن العولمة" "نافذة على العالم" و"قمر 14"، كما كتب السيناريو للعديد من اﻷفلام منها "الجنتل" و"راندفو".

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