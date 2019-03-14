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فن

أربع سنوات على رحيل محمد وفيق .. الهروب أشهر أعماله وآخرها ألف ليلة وليلة

الخميس 14/مارس/2019 - 11:26 م
صدى البلد
محمد نبيـل
تحل اليوم الذكرى الرابعة للفنان محمد وفيق، الذى فارق عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 2015، الذى بدأ العمل في مسرح التلفزيون في عامه الدراسي الأول بمعهد الفنون المسرحية، وشارك في مسرحية "لا حدود" ، ومسرحية "سندباد"، وشاهد المسرحية المخرج آن ذاك المخرج يوسف شاهين وأسند له بطولة فيلم من إخراجه، لكنه لم يخرج للنور.

أدى «وفيق» العديد من الادوار الهامة ومن أشهرها شخصية العقيد فؤاد الشرنوبي، فى فيلم الهروب للفنان أحمد زكى.

وكان الفيلم من بطولة أبو بكر عوت، وحسن حسني، ومن تأليف مصطفى محرم، وإخراج عاطف الطيب، وتم إنتاجه عام 1991.

أما أخر أعمال الفنان الراحل كان تجسيد شخصية والد الملك شهريار فى مسلسل ألف ليلة وليلة الذى تم عرضه عقب وفاته بأشهر قليلة لكنه كان قد انهى جميع مشاهده.

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