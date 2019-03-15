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فن

تامر حسني يغني في افتتاح الأولمبياد الخاص بالإمارات

الجمعة 15/مارس/2019 - 12:57 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
أحيا الفنان تامر حسنى حفل افتتاح فعاليات النسخة الـ15 من دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبو ظبي في الإمارات، وتستمر حتى 21 مارس الجارى.

وقدم حسنى أوبريت بعنوان "where I am supposed to be"، بمشارك حسين الجسمى، تامر حسنى، أصالة، لويس فونسى، والمطربة الكندية أفريل لافين.

وشارك فى تأليفه جرج ويلز، كوينسى جونز، نينا وودفورد، بالإضافة إلى نجم فرقة "وان ريبابليك" راين تيد.

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