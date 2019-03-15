ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 15/3/2019 بمحافظات مصر

الجمعة 15/مارس/2019 - 12:17 ص
درجات الحرارة على
درجات الحرارة على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب وارتفاع الموج فيه مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر.


الصغرى العظمى
القاهرة 13 23
شبين الكوم 13 22
طنطا 12 22
دمنهور 11 20
الإسكندرية 11 21
بلطيم 12 21
مطروح 12 18
السلوم 10 19
سيوة 10 20
بورسعيد 15 23
دمياط 14 22
الزقازيق 12 22
الإسماعيلية 12 24
السويس 13 23
العريش 11 23
رفح 09 22
رأس سدر 14 22
نخل 11 21
نويبع 17 22
طابا 15 21
كاترين 04 15
الطور 16 23
شرم الشيخ 17 24
الغردقة 18 24
مرسى علم 17 24
الفيوم 11 23
بني سويف 11 23
المنيا 10 24
أسيوط 09 24
سوهاج 11 25
قنا 13 25
الأقصر 14 25
أسوان 16 26
أبوسمبل 14 25
الوادي الجديد 13 25
شلاتين 17 26
ابو رماد 15 26
راس حدربة 15 26
حلايب 16 24

ترشيحاتنا

أسعار الـ فيرنا 2019 في مصر

إياد نصار يكشف عن دوره في فيلم أمريكي

5 مشاهد تلخص زوبعة الفنجان بين أمريكا ورئيس الكاف

حسين السيد: مش هرجع الأهلي أقعد على الدكة تاني.. فيديو

هالة فاخر: إذا شاهدت شابا وفتاة في وضع مخل سأتركهما.. فيديو

إثيوبيا ترفض تحديد جثامين إسرائيليين ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة

زكريا ناصف يكشف دخول شركة عالمية للمراهنات الرياضية في الدوري.. فيديو

7 أسباب تؤدي لاشتعال السيارة يجب الحذر منهم

مواطن يتزوج 11 امرأة ويرُزق بـ31 طفلا يتحدث عن حياته.. فيديو

أحمد السعدنى ينشر صورة لوالده بصحبة الزعيم وسعيد صالح

عمرو عبد الحميد يفاجئ الجميع بالغناء باللهجة النوبية.. فيديو

4 خطوات سهلة لتنظيف فلتر تكييف السيارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستقبل وطن بكرداسة يكرم الأم المثالية.. صور

شاهد.. رئيس مصلحة الجمارك يتفقد استعدادات العمل بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة

كبار مسئولي الدولة في عزاء والدة وزير الصحة الأسبق عادل عدوي..صور

متابعة تطوير استاد القاهرة استعدادا لاستضافة أمم أفريقيا.. صور

محافظ الوادي الجديد: تخصيص مناطق للاستثمار في زراعة النخيل.. صور

فيديو

زكريا ناصف يكشف دخول شركة عالمية للمراهنات الرياضية في الدوري.. فيديو
إياد نصار يكشف عن سبب مشاركته في حملة «قادرون باختلاف»
إياد نصار يتحدى إنجي المقدم ويغني معها في الإستوديو
حسين السيد: مش هرجع الأهلي أقعد على الدكة تاني.. فيديو
إياد نصار لـ حماته على الهواء: إزاي متأكلينيش ويكا؟

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟