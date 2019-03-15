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محافظات

محافظ مطروح يفتتح معرض الشباب ويوجه باستمراره خلال الصيف.. صور

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:59 ص
محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح معرض الشباب
ايمن محمود
افتتح اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح مساء الخميس معرض منتجات الشباب الذي تنظمه إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة خلال الفترة من 14_16 مارس الجاري بالنادي الاجتماعي، في إطار تشجيع الشباب والمرأة بمطروح.

وأشاد الغرابلي بمنتجات الشباب من المشغولات اليدوية والمنسوجات المأكولات وغيرها، موكدًا على دعم وتشجيع الدولة للشباب ودعم مشروعاتهم والتيسير عليهم من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة التنمية المحلية وغيرها وتقديم الكثير من المشروعات لتحفيز مشاركة الشباب كمشروعك..وشارع مصر .

وقرر محافظ مطروح صرف مكافاة لجميع العارضين وعددهم 40 عارضًا، وموجهًا بتنظيم لقاء مع جميع العارضين بحضور مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة وإدارة السياحة ومجلس المدينة للعمل على تقديم مقترحات لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الشباب مع استمرار المعرض طوال أشهر موسم الصيف السياحي القادم، و العمل على إختيار أماكن للعرض ذات رواج سياحى خاصة مع أعمال التطوير التي تشهدها مطروح حاليا وجود العديد من الأماكن ذات الرواج السياحي كشواطي مطروح وكورنيش الأبيض الجديد والحدائق العامة التي سيتم افتتاحها بعد التطوير ككيليوباترا والعوام وغيرها.
محافظ مطروح يفتتح معرض الشباب ويوجه باستمراره خلال الصيف.. صور
محافظ مطروح يفتتح معرض الشباب ويوجه باستمراره خلال الصيف.. صور
محافظ مطروح يفتتح معرض الشباب ويوجه باستمراره خلال الصيف.. صور
محافظ مطروح يفتتح معرض الشباب ويوجه باستمراره خلال الصيف.. صور
محافظ مطروح يفتتح معرض الشباب ويوجه باستمراره خلال الصيف.. صور
محافظ مطروح يفتتح معرض الشباب ويوجه باستمراره خلال الصيف.. صور
محافظ مطروح يفتتح معرض الشباب ويوجه باستمراره خلال الصيف.. صور

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